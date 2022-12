Zbývají už jen necelé dva týdny do Vánoc. Máte nakoupené dárky? Připravenou výzdobu? Uklizeno? A co ten projekt, který potřebujete dokončit ještě letos? V práci hoří jeden deadline za druhým a neustále se zdražující elektřina nutí šetřit nejen zaměstnavatele, ale i vás. Takzvané svátky klidu a míru tak naopak můžou spoustě lidí způsobovat další stres. Koučka a vedoucí manažerka mediální platformy zaměřující se na pracovní život Welcome to the Jungle Jana Patil nabízí pro čtenáře Hospodářských novin několik tipů, které pomůžou toto období nejen zvládnout, ale také si ho i užít.

1. Začátek dne je důležitý

Nastavte si svou mysl pozitivně už od rána. Někomu pomáhá po ránu zpívat, broukat nebo poslouchat hudbu. Řekněte si, že dnešek prostě zvládnete. Nemůžete ovlivnit, co se děje kolem vás: fronty, zácpy, krize. Ale můžete ovlivnit to, jak budete reagovat. V průběhu dne mějte záchytné body, takzvané kotvičky, které vás uklidní. Může to být dýchání, meditace nebo i náramek, tetování či oblíbená voňavka, ke které si přičichnete a dostanete se zpátky do pohody. Nepřemýšlejte o všech povinnostech a starostech naráz, ale jen o úkolech na ten který den.