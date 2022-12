Napsal mi jeden „ruský přistěhovalec“. Tak se nazval. Je to mladý Rus, žije a pracuje v Praze několik let a nelíbilo se mu, že kritizuju Rusy žijící na Západě, že se víc neozývají proti Putinovi a jeho válce, že nedemonstrují, nechodí do ulic, že se veřejně nezříkají současného ruského establishmentu.

Vedli jsme spolu jistou konverzaci a zdá se mi, že by byla škoda se o ni nepodělit. Jen pozor, není to zpráva o všech Rusech v Česku, to jistě ne. Nelze z toho vyvozovat nic obecného. Ale jistý vzorek to je a stojí za to skrze něj nahlédnout do uvažování mnohých Rusů, kteří na Západě žijí, vydělávají si tu na živobytí a užívají si jeho svobod a bohatství, zatímco jejich vlastní vláda proti tomu samému Západu vede teroristickou válku a snaží se ho zničit.

Tenhle „ruský přistěhovalec“, říkejme mu třeba Ivan (není důvod zde prozrazovat jeho identitu), mluví jen sám za sebe. Ale to, co říká, by nás mělo snad ještě víc provokovat k tomu, zajímat se o Rusy v Česku. Před Putinem, před bídným životem v Rusku, jich k nám utekly tisíce. Jak o dnešku přemýšlí? A proč jsou tak zticha?