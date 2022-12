Jan Bošina – celkový vítěz

Královéhradecký kraj

Jan Bošina se zabývá chovem hospodářských zvířat, konkrétně skotu, prasat, drůbeže, dále zpracováním vlastních produktů, jako je maso, vejce, uzeniny v biokvalitě, které prodává ze dvora. „Naše rodina hospodaří ekologicky na 400 hektarech v Broumovském výběžku. Chováme masný skot, prasata plemene mangalice a drůbež. Veškeré maso zpracováváme na vlastní porážce a bourárně a poté prodáváme v krámku na farmě,“ říká. Za největší úspěch považuje okruh zákazníků, kteří neváhají zajet nakoupit na farmu, která je poměrně vzdálená od větších měst.

Milan Heitmar

Olomoucký kraj

„Jsem umělecký sedlář a brašnář. Zabývám se prací s kůží, kde svoje výrobky zdobím metodou leather carving. Motiv si na kůži nejdříve namaluji, poté jej vyrazím portfoliem raznic, nakonec jej vymaluji akrylovými barvami,“ říká Milan Heitmar. Řemeslné dědictví zanechané mnoha generacemi se snaží zachovat ve své výrobě. Své ruce společně s nástroji, které už používaly generace řemeslníků před ním, využívá k vdechnutí života věcem, které tu zůstanou. Záměrem dílny není množství, ale kvalita a jedinečnost každého jednotlivého kusu.

Karla Michalíková

Moravskoslezský kraj

Kromě moderování a zpěvu se Karla Michalíková vloni začala věnovat vyšívání. Otevřela si malou vyšívací dílnu, kde vytváří originální vyšívané dárky inspirované folklorem. Nejen oblečení, ale také ručníky, deky, povlečení, tašky a další věci nechává vyšít tak, aby k nim proniklo kouzlo lidového umění. „Využívám e‑shop, web a online marketing na sto procent. Dnes je pro mě online reklama největší formou reklamy,“ říká živnostnice. Jejím plánem je dodávat i do zahraničí, což už se jí částečně plní.

Jan Šerák

Jihomoravský kraj

Jan Šerák se zabývá zakázkovou výrobou uměleckořemeslných děl z kovů, jako jsou mříže, ploty nebo stavební kování, výrobou hlavně snubních a zásnubních prstenů a restaurováním kovů. „Už jako kluk jsem zkoušel vyrábět různé nože a zbroje u táty v garáži,“ popisuje. Vybavení a nářadí kupoval z peněz vydělaných na brigádách. Díky podpoře rodičů měl už při škole malou dílnu a realizoval drobné zakázky. Nyní má dílnu s vybavením, jež mu umožňuje tvořit téměř cokoliv, na co sám stačí. Další rozvoj živnosti vidí ve specializaci na prsteny z nerezového damašku, zirkonia a titanu.

Eva Fruhwirtová

Kraj Vysočina

Eva Fruhwirtová provozuje první a jedinou českou Mozkohernu, která se nachází v Třebíči. „Fascinuje mě mozek a vše, co dokáže. Vytvářím programy pro zábavné trénování mozku, k tomu používám mozkohračky a neurotechnologie,“ říká. Programy připravuje jednak v Mozkoherně v Třebíči, ale také jezdí po celém Česku a po Slovensku – do škol, firem, domovů pro seniory. Investovala do moderních neurotechnologií, jako je například Mindball – v Česku jsou tyto unikátní přístroje jen dva.

Linda Bezusová Kamarádová

Hlavní město Praha

Linda Bezusová Kamarádová se zabývá výrobou ručně zpracovaných džemů, sirupů a slaných delikates. Zaměřuje se především na sezonnost použitých převážně lokálních surovin a zpracování bez použití konzervantů. V sortimentu má přes 40 druhů produktů, od klasických džemů přes ty kořeněné až po pomerančové marmelády. Její specialitou jsou cibulády. Mnoho z produktů získalo různá ocenění, hlavně v Anglii. „Mé výrobky se řadí k luxusnějším potravinám, proto se hodí i jako dárek,“ říká.

Martina Koníčková

Středočeský kraj

Martina Koníčková se zabývá výrobou bylinných a ovocnobylinných sirupů. Na začátku jejího podnikání byl jeden přerostlý keřík levandule na zahradě, který chtěla zužitkovat, a tak se zrodil nápad vyrábět bylinkové sirupy podle šetrných receptur bez použití chemických látek a jakýkoliv náhražek. Nyní její repertoár čítá už více než desítku sirupů, které vyrábí z rozmanitých druhů bylinek od mateřídoušky až po rakytník. V současné době už ladí i etikety pro první džemy a čatní. „Bylinky jsou skvělá věc, která má pozitivní účinky na spoustu neduhů. Pomáhají například proti kašli,“ říká živnostnice.

Karel Tittl

Plzeňský kraj

Karel Tittl se věnuje práci se dřevem, ke které přičichl už v dětství, kdy se inspiroval tehdejším chlapeckým idolem, indiánským náčelníkem Vinnetouem. Při svých výletech sbíral borovicovou kůru, z níž pro své kamarády vyřezával nejrůznější talismany. „Po převratu jsem se dostal k práci lesníka v Bavorsku, kde jsem se seznámil s místním řezbářem, od nějž jsem získal mnoho cenných dovedností,“ říká Tittl.

Marie Mrňávková

Liberecký kraj

„Věnuji se tvorbě textilních hraček s výšivkou, vyrábím autorské kreativní sady pro starší děti k rozvoji šicích dovedností,“ říká Marie Mrňávková. Charakteristickým znakem pro celou její tvorbu je výšivka, kterou si navrhuje a sama vytváří na vyšívacím stroji. Specializuje se na hračky se jménem k příležitosti narození nebo křtu miminka. Taková hračka zůstává dětem na celý život jako milá vzpomínka nejen na jejich narození nebo křest, ale také na jejich dárce.

Barbora Mikulášová

Jihočeský kraj

„Jako jedni z prvních v Česku jsme v roce 2013 začali s výrobou uměleckých mýdel s unikátním designem a vůněmi. Dodnes jsou naším typickým produktem,“ říká Barbora Mikulášová. Zaměřuje se také na víceúčelovou a funkční kosmetiku pro sport, pobyt venku a do náročných podmínek. Vše vyrábí ručně v provozovně v Táboře. Je vystudovaná lékařka, ale už na škole měla pocit, že medicínu dělat nechce. V podnikání našla to, co ji baví. Vždy ji zajímala chemie a tu ve výrobě kosmetiky využije hodně.

Zuzana Forejtková

Zlínský kraj

Zuzana Forejtková zpracovává zbytkovou surovinu, kterou získává od lokálních farmářů a dodavatelů. Jde o vizuálně neprodejné ovoce, které je pro sušení ideální. „Naší filozofií je žít udržitelně, neplýtvat přírodními ani lidskými zdroji a efektivně využívat potenciál. Splňujeme principy cirkulární ekonomiky, budujeme svůj ovocný sad, díky kterému budeme na trhu udržitelní,“ říká. Myšlenku sušírny podporoval také fakt, že její sestra vlastnila obchod se zdravou výživou, takže první odběratel byl na světě. Vždy se snažila, aby její podnikání mělo nějaký přesah, aby práce nebyla jen o vydělávání peněz, ale i o přínosu pro okolí. Začínala s několika málo produkty, nyní jich má bezmála šedesát.

Lenka Bačová

Pardubický kraj

„Jsem interiérová designérka a zároveň profesionálka v oblasti home stagingu, což je dekorování nemovitostí k prodeji nebo pronájmu,“ říká Lenka Bačová. Navrhuje interiéry, v nichž se zrcadlí osobitost a vášeň klienta. Komerční interiéry navrhuje tak, aby reprezentovaly značku, vizi a hodnoty firmy. Původní profesí je inženýrka ekonomie, která si v roce 2017 splnila sen a vystudovala interiérový design. Od té doby navrhuje jedinečné interiéry profesionálně. Od začátku neměla nouzi o klienty, kteří chodí pouze na osobní doporučení.

Michal Rácz

Karlovarský kraj

Michal Rácz se zabývá výrobou, opravami a restaurováním všech smyčcových hudebních nástrojů. Své nástroje vyrábí ručně podle technologií od starých mistrů houslařů, míchá si svůj vlastní lak podle sto let staré receptury za použití pouze přírodních pryskyřic. Tento lak prokazatelně zlepšuje akustické vlastnosti nástrojů. Nejen díky tomu jsou jeho nástroje známé po celém světě. Nyní nabízí housle, violy a cella ve všech kvalitativních kategoriích. „Řemeslo dělám s obrovskou láskou, není pro mě pouze prací,“ říká Rácz.

Simona Görtlerová

Ústecký kraj

„Jsem floristka, zahradnice a tvořím levandulovou zahradu v Klapém. Fungujeme jako rodinná firma na mém soukromém pozemku,“ říká Simona Görtlerová. Před 20 lety chtěla vytvořit nejen místo klidu pro svou rodinu, ale také pěstovat české rostliny a prodávat je ve svém obchodě. Po letech práce tu ale pevně zakotvila jako hlavní rostlina levandule. Nenajdete ji tu ale jen jako pole, které po odkvetení nikoho nezajímá. Z levandule má i řadu produktů, které spolu s květinami a rostlinami zde vypěstovanými v zahradě prodává.

VÍTĚZOVÉ V KRAJÍCH

OLOMOUCKÝ KRAJ

1. místo Milan Heitmar (Velké Losiny)

2. místo Jana Kašparová (Hošťálková)

3. místo Michaela Krumpová (Ruda nad Moravou)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

1. místo Karla Michalíková (Starý Jičín)

2. místo Martina Fallerová (Opava)

3. místo Martin Bundil (Ostrava)

ZLÍNSKÝ KRAJ

1. místo Zuzana Forejtková (Rožnov pod Radhoštěm)

2. místo Antonín Papšík (Hošťálková)

3. místo Břetislav Jalůvka (Zlín)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

1. místo Jan Šerák (Bílovice n. Svit.)

2. místo Zuzana Boudová (Znojmo)

3. místo Martin Škrobák (Čejkovice)

KRAJ VYSOČINA

1. místo Eva Fruhwirtová (Třebíč)

2. místo Petr Špaček (Cidlina)

3. místo Ludmila Pospíšilová (Velká Bíteš)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

1. místo Linda Bezusová Kamarádová (Praha 4)

2. místo Vanda Kofroňová (Praha 10)

3. místo Martin Perlík (Praha 14)

STŘEDOČESKÝ KRAJ

1. místo Martina Koníčková (Bašť)

2. místo Dan Tržil (Statenice)

3. místo Gabriela Janebová (Mladá Boleslav)

PLZEŇSKÝ KRAJ

1. místo Karel Tittl (Velhartice)

2. místo Adéla Telekiová (Plzeň)

3. místo Jiří Kříž (Tlučná)

LIBERECKÝ KRAJ

1. místo Marie Mrňávková (Kamenický Šenov)

2. místo Zuzana Capeková (Stráž nad Nisou)

3. místo Tereza Plášilová (Liberec)

JIHOČESKÝ KRAJ

1. místo Barbora Mikulášová (Tábor)

2. místo Bedřiška Staňková (Vimperk)

3. místo Viktor Valas (Hůry)

Firmy a živnostníci Stáhněte si přílohu v PDF

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

1. místo Jan Bošina (Vernéřovice)

2. místo Radka Votavová (Náchod)

3. místo Natalja Holubová (Železnice)

PARDUBICKÝ KRAJ

1. místo Lenka Bačová (Chrudim)

2. místo Alice Pohanka (Chrudim)

3. místo Dominika Smoláková (Vysoké Mýto)

KARLOVARSKÝ KRAJ

1. místo Michal Rácz (Luby)

2. místo Anna Kastlová (Nový Kostel)

3. místo Jitka Tomanová (Karlovy Vary)

ÚSTECKÝ KRAJ

1. místo Simona Görtlerová (Klapý)

2. místo Petra Čiháková (Roudnice nad Labem)

3. místo Jiří Hnilička (Krupka)

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.