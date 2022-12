Jeden z největších bankovních obchodů v historii Česka je o kus blíže úspěšnému finále. Česká divize ruské Sberbank (Sberbank CZ), jejíž byznys kupuje za 41 miliard korun Česká spořitelna, totiž získala prodloužení výjimky z amerického sankčního seznamu. HN to potvrdila insolvenční správkyně v případu Sberbank CZ Jiřina Lužová. Výjimka pro padlý finanční dům zajišťuje fungování jeho klíčových systémů. Kdyby skončila, obří transakci by nebylo možné dokončit. To by také zkomplikovalo cestu věřitelů k jejich pohledávkám za desítky miliard korun. Výjimka byla prodloužena do konce ledna příštího roku.

