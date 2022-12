Dění posledních týdnů je pro fanynky a fanoušky pilotovaných kosmických letů z české kotliny snem. Hned dva Češi totiž dostali šanci na výpravu do kosmického prostoru v dohledné době! Až by se chtělo začít věřit, že se Česko stává na poli kosmonautiky velmocí. Jenže…

Do čtvrtečního večera se zdálo, že by se po Vladimíru Remkovi, který se v roce 1978 stal prvním astronautem z jiné země než Sovětského svazu nebo USA, mohl druhým českým astronautem stát armádní pilot Aleš Svoboda. Byl totiž vybrán Evropskou vesmírnou agenturou jako člen záložního týmu evropských astronautů. Tím se dostal do úzkého okruhu adeptů, kteří se mohou do kosmického prostoru brzy podívat. Osud jeho cesty teď závisí na tom, jak se (ne)bude dařit ve výcviku skupině nových evropských astronautů a astronautek, a na ochotě Česka se více finančně zapojit do některých kapitol evropského vesmírného rozpočtu. Vyšší finanční zapojení státu stran kosmických pilotovaných letů by šance Aleše Svobody výrazně zlepšilo.