Rada Evropské unie oznámila v sobotu dohodu o legislativním balíčku, který umožní poskytnutí půjčky 18 miliard eur (437,5 miliardy korun) Ukrajině na rok 2023. Rada předloží návrh Evropskému parlamentu k případnému přijetí příští týden. Český ministr financí Zbyněk Stanjura v tiskové zprávě uvedl, že „díky legislativě, kterou jsme dnes přijali, může Ukrajina počítat s finanční pomocí ze strany EU po celý rok 2023“. Česko Radě EU do konce roku předsedá.

Podle informací agentury DPA Maďarsko hlasovalo proti, přestože půjčka vyžaduje jednomyslnost. Stanjura již dříve uvedl, že ostatní státy připraví možnost, jak poslat Kyjevu peníze i bez maďarské účasti.

Například podle náměstka ministra zahraničí pro Evropu Jaroslava Kurfürsta je nicméně stále možné, že Maďarsko bude s půjčkou Evropské unie pro Ukrajinu na příští rok souhlasit. Kurfürst to řekl v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Podle něj existují dvě varianty záruk. Pokud by se našlo s Maďarskem řešení, je Česko případně připraveno svolat mimořádné jednání ministrů financí zemí EU, dodal náměstek.

„Pořád je možné, že Maďarsko bude souhlasit. Rozhodnutí, které je připravené, počítá se dvěma variantami,“ řekl Kurfürst. Pokud by Maďarsko změnilo názor, záruky za půjčky poskytne rozpočet EU. Pakliže země nebude souhlasit, garance poskytne zbylých 26 členských států na základě bilaterálních dohod mezi 26 zeměmi a Evropskou komisí. Kurfürst doufá, že Maďarsko ještě názor změní. Bylo by to i vyjádřením jednoty bloku, míní.

Půjčky na příští rok budou mít desetiletý odklad splácení, většinu úrokových nákladů pokryjí členské státy prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů. Prostředky mají Ukrajině pomoci při financování akutních potřeb, při obnově kritické infrastruktury a na začátku poválečné obnovy. Dlouhodobým cílem je podpora Ukrajiny na cestě k evropské integraci.

O prostředcích pro Ukrajinu budou tento týden jednat lídři členských zemí EU na svém summitu.

Vojenskou pomoc Ukrajině mezitím poprvé od začátku invaze poskytne Bulharsko. Dodávku zejména lehkých zbraní a munice v pátek schválil tamní parlament. Kompletní seznam pomoci je tajný, ale základem dodávky jsou ruční zbraně a munice, uvedli před hlasováním poslanci. Bulharsko již dříve souhlasilo s opravou ukrajinské vojenské techniky ve svých továrnách, ale odmítlo posílat zbraně přímo.