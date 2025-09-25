Polostátní energetická společnost ČEZ ve více než rok trvajícím období vrcholící energetické krize hospodařila s nelegální půjčkou tři miliardy eur (zhruba 75 miliard korun). Stát ji firmě poskytl bez souhlasu Evropské komise, takzvané notifikace. S odkazem na dopis Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise to napsal server Česká justice.
„Právní základ opatření začal platit 29. června 2022, ale Česká republika spustila celé schéma dřív, než ho komise 26. července 2023 schválila. Komise tohoto postupu lituje a označila poskytnutou podporu za nezákonnou,“ napsal Pierre-Arnaud Proux z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Závěr je podle serveru jasný – půjčka byla z pohledu evropského práva nezákonná, i když ji komise o rok později dodatečně schválila jako slučitelnou. Právníci varují, že tento závěr může otevřít cestu žalobám na český stát, píše server.
ČEZ investuje během pěti let 400 miliard, především do sítí. Zaplatil už také zálohu na nové sídlo na Smíchově
Podle ministerstva financí bylo nutné úvěr poskytnout okamžitě kvůli zajištění likvidity. „Úvěr bylo nezbytné bezodkladně poskytnout za účelem pokrytí naléhavé potřeby provozního kapitálu, zejména v souvislosti s finančním zajištěním obchodních činností na trzích s energií,“ sdělil serveru mluvčí ministerstva financí Ondřej Macura.
Mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž připomněl, že situace po začátku války na Ukrajině byla vyhrocená a firma čelila riziku „totálního krachu“. „Úvěr byl poskytnut na základě takzvaného Evropského dočasného krizového rámce pro státní pomoc, který byl přijat Evropskou komisí 23. března 2022 jako reakce na hospodářské dopady ruské invaze. Jeho cílem bylo umožnit členským státům rychle a flexibilně podporovat podniky zasažené energetickou krizí,“ uvedl Kříž. Rámec byl několikrát rozšířen a podle něj stejně postupovaly i jiné vlády – německá, švýcarská, rakouská či finská. Dodal, že informace o úvěru byly ve výroční zprávě, avšak fakt, že půjčka nebyla schválena komisí, chyběl.
Situaci komplikovalo i rozhodnutí valné hromady ČEZ z června 2023 o vyplacení rekordní dividendy akcionářům ve výši 78 miliard korun. V té době stále nebyla notifikace ukončena a půjčka zůstávala v nezákonném režimu. „Rozhodnutí komise přišlo až 26. července 2023, zatímco výplata dividend byla naplánována na 1. srpna. Ministerstvo financí tedy vědomě riskovalo,“ napsal server.
Úvěrová smlouva z 29. června 2022 vymezila rámec až tří miliard eur – dvě miliardy v úvěrech A a B a další miliardu v revolvingovém úvěru C. Peníze měly být použity výhradně na maržové vklady při obchodování s elektřinou, plynem a povolenkami. Podle ČEZ byly peníze účelově vázány na maržové vklady a úvěr byl v plném rozsahu splacen.
