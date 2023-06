Jestli něco česká burza opravdu nepotřebuje, jsou to překvapení od majitele zdaleka nejdůležitější firmy, s níž se na pražském parketu obchoduje. Ovšem právě to se opakovaně děje. Smutným hrdinou je ČEZ ovládaný státem. Respektive koaliční vládou, v níž hraje prim ODS. Poslední dějství hořké komedie se odehrálo v pátek večer, kdy ministerstvo financí vydalo superstručnou zprávu o tom, že bude chtít vyšší dividendu. A co ministerstvo chce, to se taky příští týden na valné hromadě stane. Vždyť stát vlastní 70 procent akcií ČEZ.

Jenže to samé ministerstvo ani ne před šesti týdny tvrdilo, že nic takového neudělá. A to i když ho k tomu vyzývala řada menších akcionářů. Co tak zásadního se změnilo, že je ochotné udělat další otočku? A kdo všechno věděl o tom, že se takový krok chystá?