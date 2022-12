Spojené státy podle televize CNN dokončují plány na vyslání systému protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu. Oficiální oznámení o další vojenské podpoře pro východoevropskou zemi napadenou Ruskem by mohlo přijít už tento týden.

CNN se ve svém zpravodajství o systému protivzdušné obrany opírá o nejmenované činitele, podle nichž ještě plán potřebuje souhlas ministra obrany Lloyda Austina, a poté podpis prezidenta Joea Bidena. Očekává se ale, že tak učiní.

Spojené státy jsou největším zahraničním podporovatelem Ukrajiny. Od začátku ruské invaze vyčlenily na zbraně a další vybavení pro Kyjev téměř 18 miliard dolarů (přes 415 miliard korun).

Naposledy v minulém týdnu schválil Biden další vojenskou pomoc za 275 milionů dolarů (6,3 miliardy Kč). Jejím cílem je především posílení protivzdušné obrany.

Systém Patriot slouží k ochraně před taktickými balistickými střelami, raketami s plochou dráhou letu i letouny. Jeho součástí jsou výkonné radary s dosahem až 160 kilometrů.

Od začátku války na Ukrajině několika bateriemi tohoto raketového systému Spojené státy posílily Polsko. Na východě NATO jimi disponuje třeba také Rumunsko. Německé systémy protivzdušné obrany Patriot jsou i na Slovensku, o jejich rozmístění v Polsku se nyní diskutuje.

Mučení a bití za odmítnutí první linie

Mobilizovaný ruský voják tvrdí, že ho v armádě za jeho odmítání jít bez výcviku bojovat do přední linie bili, spouštěli do šachty kanalizace, vyhrožovali mu pohřbením zaživa a ostatní vojáci také imitovali jeho zastřelení. O příběhu 25letého Romana Martynova z Brjanské oblasti informoval na sociálních sítích ruský ochránce lidských práv Pavel Čikov.

Martynov byl podle Čikova povolán do armády 24. září a už 1. října, tedy za týden, se ocitl v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Následující den odmítl bojovat, kvůli čemuž skončil ve „sklepě pro odmítače“, tedy provizorním vězení. Poté co se v médiích objevilo video, které údajně zachycuje podmínky v podobné kobce pro ruské vojáky odmítající bojovat, Martynova obvinili, že byl v kontaktu s novináři, a začali ho mučit.

Jeden člověk ho údajně bil ve vojenských rukavicích do hlavy a do trupu. Potom ho údajně donutili stoupnout si čelem ke zdi, zatímco někdo za jeho zády střílel do vzduchu ze samopalu. Se zavázanýma očima a svázanýma rukama ho spouštěli do šachty kanalizace, tvrdí také podle Čikova voják.

„Šachta byla úzká a bez vody, hluboká asi 1,5 metru. Nedali mi možnost postavit se, seděl jsem na dně na bobku. Ozbrojení lidé mi pak řekli, že mě zakopou zaživa, pokud neřeknu pravdu. Aby dodali výhrůžkám na věrohodnosti, začali přímo do šachty shazovat hlínu,“ popsal Martynov.

Vojáka nakonec podle Čikova v půlce listopadu zdravotní komise dočasně zprostila od povinností vojenské služby. Minulý týden se Martynovi podařilo dostat do Moskvy, kde se obrátil na právníka a podal trestní oznámení.