Po čtrnácti letech strávených v americkém vězení neztrácí ruský obchodník se zbraněmi Viktor But čas. Krátce po své výměně za americkou basketbalovou hvězdu Brittney Grinerovou, odsouzenou za držení necelého gramu kanabisového oleje na osm let, stačil dát obsáhlé interview kremelskému kanálu RT nebo vstoupit do prokremelské a ultranacionalistické Liberálně-demokratické strany zemřelého Vladimira Žirinovského.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se