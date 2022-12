Stavba posledního úseku dálnice D1 u Přerova začne příští týden v úterý, uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová. Začít stavět se může díky tomu, že ministr dopravy Martin Kupka (ODS) minulý týden po projednání šesti podaných rozkladů potvrdil stavební povolení pro tuto stavbu. Vybudování 10,1 kilometru dlouhého úseku D1 mezi Přerovem a Říkovicemi má zabrat zhruba tři roky. Nejvýhodnější nabídku na stavbu úseku podalo sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, cena je 6,922 miliardy korun.

Dálnice zatím ve směru od Prahy končí u Říkovic, další úsek začíná na severním okraji Přerova. Chybějící část má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci ve městě. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. Zatím je v provozu zhruba 366 kilometrů D1 ve dvou souvislých úsecích, kterými jsou Praha–Říkovice a Přerov – česko‑polská hranice u Věřňovic.

Kde chybí 10 kilometrů dálnice

Pro stavbu poslední části D1 u Přerova loni na podzim skončila platnost výjimky z EIA. Ministerstvo dopravy v termínu vydalo stavební povolení, obdrželo ale sedm rozkladů. Ministr doplnil stavební povolení v rozhodnutí o rozkladech několika podmínkami. Pro stavbu D1 u Přerova bylo na konci října vykoupeno více než 93 procent pozemků. Někteří další vlastníci se ale už s ŘSD dohodli a pozemky prodají. V několika případech začal proces vyvlastnění.

D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí. Její historie sahá až do 30. let 20. století. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl ale otevřen až v roce 1971. Loni v říjnu skončila rozsáhlá osm let trvající rekonstrukce D1 mezi Prahou a Brnem.