Střední a vyšší manažeři ruských energetických firem mají zákaz opouštět území Ruska. Serveru Verstka to potvrdilo několik zdrojů ve společnostech Gazprom a Rosněfť. „Neoficiálně nám zakázali odjíždět na dovolenou do zahraničí. Týká se to i nejbližších příbuzných, manželky a dětí,“ řekl serveru jeden z pracovníků ústředí Gazpromu. Podle něj se zákaz týká většiny zaměstnanců centrální kanceláře Gazpromu v mrakodrapu Lachta Centr v Petrohradu.

„Zakázali nám jakékoliv cesty do zahraničí. Jaký bude případný trest, nám neřekli, ale nejsme hloupí,“ říká další zdroj v plynárenském gigantu. „Našim šéfům to řekli jejich nadřízení a těm to řekli nejvyšší šéfové,“ říká zdroj s tím, že dodržování bude kontrolovat služba bezpečnosti Gazpromu.