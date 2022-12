Obří investice do dvou vodních elektráren v Turecku se české energetické skupině Energo-Pro Jaromíra Tesaře začíná pomalu vracet. Letošní provozní zisk EBITDA z nich bude 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun). Příští rok, kdy to může být až 90 milionů eur (asi 2,2 miliardy korun), se také může rozhodnout o jejich zařazení pod skupinu. „Zatím je držíme mimo kvůli zahraničním investorům do našich dluhopisů. Pro ně je Turecko příliš rizikové. Příští rok tam ale budou volby a po nich se myslím situace stabilizuje. Pak bychom je mohli do hospodaření skupiny zařadit,“ řekl HN v rozhovoru Petr Milev, generální ředitel Energo-Pro.

V příštích letech však nejvíce nových zdrojů nepostaví česká energetická firma v Turecku, ale v Kolumbii. V jihoamerické zemi je velký hlad po elektřině a vodních elektráren se tady dá postavit poměrně dost. Naopak v Česku, kde Energo-Pro sídlí, to na nic nového nevypadá. I když… jeden možný projekt by tady byl. Skupina se už dříve zajímala o možnou stavbu velké přečerpávací elektrárny, která by přispívala ke stabilitě tuzemské sítě. „Pořád bychom do toho chtěli jít,“ dodal Milev.