Kdyby se prezidentské volby konaly dnes, na Hrad by usedla Danuše Nerudová. Tvrdí to alespoň dva poslední průzkumy, které z ní dělají favorita. Jenže jak upozorňují odborníci na výzkumy, prvenství to může být jen zdánlivé. Je totiž opřeno primárně o skupinu mladých voličů, kteří jsou velmi nestabilní a k volbám nakonec ani přijít nemusí. Výsledky voleb mohou ovlivnit i další faktory, které předvolební výzkumy zohlednit nedokážou.

Obecně má podle odborníků velký vliv na voličské preference jejich ekonomická situace. Čím hůř se lidé mají, tím je nižší pravděpodobnost, že vůbec k volbám půjdou. A pokud ano, mohou na poslední chvíli změnit názor na to, komu dají svůj hlas.