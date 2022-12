Česká koruna v letošním roce odolávala tlakům, kvůli kterým po vypuknutí války na Ukrajině oslabily ostatní měny ve východní Evropě. Bylo to ale hlavně proto, že jí pomáhala Česká národní banka. Průzkum HN mezi analytiky ukázal, že v nadcházejícím roce by koruna mohla mírně oslabit. Pokud to ovšem centrální banka dovolí.

ČNB brání českou měnu před oslabováním už od května. Používá takzvané devizové intervence – nakupuje koruny za eura z devizových rezerv, vytváří tím uměle poptávku na trhu a podporuje kurz.