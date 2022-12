Vysoká inflace byla pro českou ekonomiku hlavním tématem v roce 2022 a bude jím bohužel i v roce nadcházejícím. Není to inflace již zdaleka jen energetická, ba naopak – meziroční růst cen výrazně nad cílem centrální banky (nad třemi procenty) pozorujeme u více než devadesáti procent položek v českém spotřebitelském koši. A přibližně sedmdesát procent položek dokonce zdražuje meziročně o více než devět procent. To ukazuje na to, že „dovezený“ energetický inflační šok zapustil v Česku hlubší a možná i trvalejší kořeny.

Energetická inflace sice ztratí díky vládním stropům v příštím roce křídla, inflační setrvačnost ve zbytku spotřebitelského koše ale může českou ekonomiku trápit dál. Jak moc, o tom rozhodne především ukotvenost inflačních očekávání a s ní přímo spojená kredibilita centrální banky.