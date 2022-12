O tom, zda v Česku bude stát gigafactory, už mělo být dávno jasno. Po dalším prosincovém odložení rozhodnutí koncernu Volkswagen, kde postaví svoji středoevropskou továrnu na baterie pro elektromobily, český autoprůmysl stále neví, kam se bude ubírat jeho budoucnost.

Česko, na rozdíl od svých sousedů Slovenska a Polska, nemá zajištěnou ani přislíbenou výrobu baterií. To může být velký problém jak pro výrobce, tak pro jejich domácí dodavatele. Už za dvanáct let přestanou automobilky vyrábět nové vozy se spalovacími motory a elektromobily by měly zahltit evropské trhy. Český autoland se proto musí připravit na jednu z největších změn za poslední dekády.