Pokud si plánujete pořídit nové auto se spalovacím motorem, máte na to ještě dvanáct let. Od roku 2035 se totiž takový nákup v Evropě výrazně prodraží. Češi, kteří momentálně předsedají Evropské unii, dosáhli ve čtvrtek večer dohody se zástupci ostatních institucí na omezení emisí CO 2 z aut. Z výrobních linek v EU by tak po roce 2035 neměly sjíždět nové diesely a benziňáky, ale v zásadě jen elektromobily.

Opatření ještě musí schválit evropští poslanci a Rada EU zastupující členské státy, aby vstoupilo v platnost. Předpokládá se ale, že po čtvrteční politické shodě na parametrech nové legislativy to bude víceméně formalita.

Návrh se v domácí veřejné debatě začal ihned označovat jako zákaz spalovacích motorů, o žádný zákaz ovšem nejde. Výroba vozů na tento pohon by se „jen“ měla natolik prodražit kvůli zpoplatnění emisí z aut, že je automobilky přestanou masově vyrábět. Benziňák nebo diesel by se měly stát v podstatě sběratelským kusem.

Neplatí také, že by po roce 2035 nesměly na silnice auta s klasickým motorem. Ojetých vozů se nové opatření netýká. Dokud budou jezdit, nic se pro jejich majitele nemění.

Česká vláda zpočátku proti návrhu protestovala. Později, když samy automobilky řekly, že počítají s přechodem na elektroauta – a některé ještě dřív než v roce 2035 –, změnu podpořila. Rok 2035 považuje za dosažitelný i klíčový výrobce v Česku, skupina Volkswagen Group.

„Dohoda otevírá cestu k modernímu a konkurenceschopnému automobilovému průmyslu v Evropské unii. Svět se mění a my musíme být i nadále na čele inovací,“ řekl k výsledku vyjednávání český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Sám považuje dohodnutý harmonogram za dosažitelný i pro české výrobce.

Při vyjednávání v EU se Česku podařilo zachovat několik úprav, které vycházejí vstříc obavám skeptiků, že odchod od spalovacích motorů v roce 2035 nebude možný. Evropská komise má v roce 2026 představit analýzu, jestli je v silách unie stanoveného cíle skutečně dosáhnout, aniž by to způsobilo ekonomický propad a sociální otřesy v zemích s tradiční automobilovou výrobou, mezi něž patří i Česko nebo Slovensko.

Nové nařízení také zachovává možnost používat do spalovacích motorů čistější syntetická paliva a počítá se i s pobídkami pro ty automobilky, které budou vyrábět ekologické vozy. Pokud bude například nějaká značka prodávat alespoň čtvrtinu nízkoemisních nebo bezemisních aut, budou pro ni platit v následujících letech mírnější limity na CO 2 .

Útlum spalovacích motorů je součástí balíčku klimatických opatření známého pod označením Fit for 55. Ten vytyčuje cestu k radikálnímu snížení emisí skleníkových plynů na kontinentě a postupnému přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice v polovině tohoto století.

Limity na emise z aut jsou vůbec prvním návrhem z balíčku, u kterého se podařilo dosáhnout politické dohody na finální podobě návrhu. Vyjednávání vedli za Radu EU čeští diplomaté v Bruselu.

Podle nich by se ještě za českého předsednictví do konce letošního roku mohla najít shoda u opatření týkajícího se například pohlcování skleníkových plynů lesy a půdou. U klíčové změny trhu s emisními povolenkami a také zpoplatnění emisí z budov jsou naopak postoje členských států a Evropského parlamentu ještě poměrně vzdálené.