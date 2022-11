Všude kolem sebe slyší, že bez gigafactory od Volkswagenu Česku ujede vlak. Nebo že bez obří továrny na baterie pro elektromobily utrpí autoprůmysl takové ztráty, na které dojede celá domácí ekonomika. Obce a města na Plzeňsku, kterých se plánovaná výstavba bezprostředně dotýká, tato tvrzení nerozporují. Na druhou stranu ale vůbec nechápou, proč má průmyslová zóna vyrůst zrovna u nich.

Vláda Petra Fialy (ODS) v říjnu schválila záměr vystavět v Česku gigafactory, jejímž potenciálním investorem je německý koncern Volkswagen. Jako jedinou možnost určila letiště v Líních na Plzeňsku. „Volkswagen prověřoval v Česku celkem 15 různých lokalit. Žádná z nich ale nesplňovala požadavky, ať už z důvodu nedostatečné velikosti, poddolovanosti území či jiných zásadních technických překážek. Kromě areálu letiště Plzeň-Líně není v Česku žádná jiná vhodná lokalita,“ přibližuje David Hluštík, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které má projekt na starosti.

Jeho úřad se nyní snaží jednat s Plzeňským krajem, městem, obcemi, agenturou CzechInvest i dalšími dotčenými ministerstvy a snaží se najít společný konsenzus. Čas se ale MPO krátí. Volkswagen chce rozhodnutí, kde svůj důležitý středoevropský závod na baterie postaví, oznámit ještě letos v prosinci. Spuštění továrny přijde investora na částku dosahující až čtyři miliardy eur (téměř 100 miliard korun).

Ministerstvu se ale zatím příliš nedaří vyjednávat s obcemi, především kvůli jejich postoji. „Gigafactory tu nechceme. A není to jen bohapustý protest. Je to naprosto odůvodněné,“ říká Martin Sobotka, starosta přilehlého města Dobřany. „Projekt zapáchá bezradností. Normálně by ho stát řešil deset let a nyní vše potřebuje stihnout za rok. Nepředstavitelné,“ hodnotí.