Seberme příštímu prezidentovi Hrad. Nepotřebuje ho, bude to pro nás všechny levnější a navíc by to nikomu z možných příštích hlav státu nemělo vadit.

„Prezident by měl být velmi blízko k lidem,“ říká Danuše Nerudová.

„Baví mě potkávat se s lidmi,“ říká Petr Pavel.

„Chci se potkávat s lidmi. Prezident by měl pomáhat našim lidem,“ říká Andrej Babiš.

Všichni chtějí být „blíž lidem“ a to se jim z paláců přísně střeženého Pražského hradu nemůže nikdy povést. Tak jim pomozme.