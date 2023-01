Oslavovat Nový rok nedaleko fronty v budově bez sklepa nemusí být dobrý nápad. Ale především tam vojáci neměli co dělat a odpovědnost by měli nést jejich velitelé. To je převládající tón prokremelských válečných korespondentů, kteří píší o útoku ukrajinské armády na budovu učiliště č. 19 ve městě Makijivka v Doněcké oblasti. Podle zdrojů ruské redakce BBC zde zahynulo nejméně 300 ruských vojáků, další stovky utrpěly zranění. Budova byla prakticky zlikvidována.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se