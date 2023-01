Přes dvacet let se automobilky z Evropy a USA snažily ušetřit, ukončovaly smlouvy s lokálními výrobci a houfně přesouvaly výrobu některých komponentů do Číny. Vedle úspor tak zároveň upevňovaly vazby s největším automobilovým trhem na světě, kde plánovaly výrazně růst. Tomu je však pomalu konec.

Podle britského listu Financial Times (FT) se velcí automobiloví hráči snaží sice potichu, ale přitom velmi usilovně co nejvíce zkrátit své dodavatelské řetězce a buď vrátit výrobu zpět do Ameriky či Evropy, nebo ji přestěhovat do jiných států třetího světa. Chtějí především ukončit závislost na čínských výrobcích, která jim v posledních letech způsobila výrazné problémy ve výrobě kvůli zavřeným tamním přístavům a následně chybějícím dílům.