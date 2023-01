Prezidentské debaty před prvním kolem budou v naprosté většině bez Andreje Babiše. Oligarcha a majitel hnutí ANO odmítl nejen celostátní online média, ale i televize Prima a ČT. Zúčastní se pouze debaty na Nově.

Je to na první pohled vychytralá taktika. Babiš ví, že mu debaty s oponenty nejdou, už v těch před sněmovními volbami, které nakonec prohrál, hořel jako papír. A tak sází na to, že zatímco jeho protikandidáti se budou vyčerpávat ve vzájemných půtkách, on se dokonale připraví na jednu debatu, kde je všechny smázne. Zhruba jako když průměrný tým po pečlivém vyladění formy může výjimečně porazit špičkové mančafty utahané po sezoně.

Jenže se mu to může lehce vymstít.