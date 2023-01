Ruské vlajky, oranžovo-černé stužky, ruský dvouhlavý orel na plakátu, hesla o trpících dětech na Donbasu a nacistech na Ukrajině. Těch několik stovek demonstrantů by se mohlo nacházet kdekoliv v Rusku. Jen podle gotické katedrály a nápisů v němčině lze poznat, že jde o zářijovou demonstraci v německém Kolíně. „Musíme přestat být vazaly Američanů!“ křičel do mikrofonu tamní krajně pravicový politik Markus Beisicht. „Žádné zbraně na Ukrajinu!“ žádal další řečník.

Je to jedna z mnoha akcí, ať již v ulicích nebo na internetu, kde se proruští aktivisté snaží přesvědčit veřejnost a politiky, aby Berlín přestal podporovat Ukrajinu. Pokud by se tak skutečně stalo, byla by to pro Kyjev těžká rána – ekonomická pomoc Německa a udržení evropské jednoty jsou pro Ukrajinu klíčové. I proto investigativní novináři z agentury Reuters pátrali po tom, co za lidi stojí za protesty.