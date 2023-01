Obrovský nárůst zájmu o domácí fotovoltaické elektrárny pokračuje. Spolu s ním roste i počet firem, které se do instalování solárních panelů pouští, zejména na střechách rodinných domů. Zavedené a již dříve podnikající solární společnosti se obávají, že je jen otázkou času, než se některá z nových a často rychle vyrostlých montážních firem dostane do problémů. „Může se stát, že některé skončí a zmizí i s vybranými zálohami. Mám z toho strach. Pokud by k tomu došlo, uškodilo by to celému oboru,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Cech, ale i Solární asociace (dvě největší organizace sdružující dodavatele fotovoltaiky) proto připravují nová pravidla, která budou muset jejich členové splňovat. Seznamy prověřených firem pak na svých stránkách uveřejní i ministerstvo životního prostředí, přes které jdou dotace na domácí fotovoltaiky. Ministerstvo chce se seznamem prověřených firem přijít nejpozději do konce března. „Týkat se to bude fotovoltaik i tepelných čerpadel,“ sdělila HN Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva. Lidé si tak budou moci snáz vybrat, kam vloží své zálohy, jež běžně překračují částku sto tisíc korun.