Na počátku… byl vesmír velice chudý. Alespoň tedy ve srovnání s dneškem. Po prvotní stovky milionů let se tmavou prázdnotou potulovaly jen atomy vodíku a hélia se stopovými prvky lithia, tři nejlehčí prvky budoucí Mendělejevovy tabulky prvků. Pak se ve vesmíru začaly formovat prvotní hvězdy, v jejichž středu se začaly tvořit těžší prvky, které později formují protoplanetární disky a z nich pak kolem některých hvězd planety. Téměř z ničeho se zformovala komplexita, z temnoty vzplanulo světlo.

Vesmír zbohatl o mnoho prvků a pokračoval v bohatnutí. Jakoby sám od sebe. I když nezaujatému pozorovateli by se to jistě jevilo tak, jako by ji formuloval nějaký duch, který pomalu vytvářel složitější a bohatší struktury.