Je začátek ledna, lidé venku chodí v podzimním oblečení, po sněhu ani památka. A energetická krize, kterou jsme nyní měli všichni cítit, nikde. Od začátku války na Ukrajině se celá Evropa obávala jedné věci, a to nedostatku plynu na zimu, jelikož postupně odstřihla ruské dodávky, na kterých byla do té doby zcela závislá. Evropě se však podařilo naplnit zásobníky na ještě vyšší úrovně, než je průměr posledních 10 let.

Velmi teplý podzim a nečekaně teplý přelom roku přinesl ještě jednu neobvyklou událost. Zásobníky nebylo potřeba vyprazdňovat běžným tempem, a dokonce množství plynu v nich v prosinci mírně vzrostlo. Ceny elektřiny nebo plynu na burze proto pochopitelně reagují poklesem. To je naprosto zásadní informace pro investory v Evropě, jelikož ceny energií jsou fundamentem číslo jedna. A je jasné, že pesimismus nebo optimismus kolem tohoto fundamentu bude i v dalších měsících hýbat evropskými trhy.

Proto jsme viděli od začátku roku růst německého akciovém indexu DAX téměř o čtyři procenta nebo posílení měn v regionu, včetně české koruny. Můžeme hledat marginální důvody všude jinde, ale pokud se celý rok Evropa obávala nezvládnutí vysokých cen energií a následného pádu do hluboké recese, je tohle skutečně jediná příčina, proč se evropským aktivům na začátku roku tak daří. Zima ale ještě zdaleka není u konce. Jak však ukázal začátek prosince, ani teploty hluboko pod nulou nejsou dostatečným katalyzátorem pro pokles evropských aktiv. A to proto, že zásobníky jsou plné a je nastavený strop pro ceny energií.

Jaký tedy bude další vývoj evropských aktiv? Tuhá zima může přinést rychlejší vyčerpání zásobníků a znovu obavy, že to Evropa nezvládne. To nejzajímavější přijde pak až v druhém čtvrtletí, jelikož zima bude za námi a reálnou ekonomiku čeká těžká zkouška. Pokud se zvládne poprat s cenami energií (některé firmy to v kombinaci slábnoucí poptávky nezvládají již nyní), bude pořád čelit vysokým úrokovým sazbám, na které není za poslední dekádu příliš zvyklá. Ačkoliv tedy vše vypadá velmi slibně, dal bych zatím od evropských akcií ruce pryč a stejně tak neočekával, že za pár týdnů jedno euro vyměníme za 22 korun.