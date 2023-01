Poprvé v historii lidstva se do vesmíru mají podívat lidé, kteří jsou hlavně umělci. „Jestli dosud stálo za to riskovat životy vědců či vojáků, tak proč ne teď umělců? Může to přinést něco úplně nového. Spojit lidi víc, než si myslíme. A to...

7. 1. 2023 ▪ 14 min. čtení