Současně s prvním kolem prezidentských voleb rozhodovali obyvatelé dvou obcí na Liberecku a Plzeňsku v referendech o výstavbě větrných elektráren ve svém okolí. Investiční společnosti v obou případech nabízely obcím každoroční statisícové kompenzace i tisíce korun ročně každé domácnosti. Přesto větrníky neprošly, i když jen těsně. Obavy z rušivého vlivu elektráren přetrvávají.

Propagátoři obnovitelných zdrojů věří, že lidé by mohli větrníky ve svém okolí přijmout, kdyby z nich měli přímé benefity v systému komunitní energetiky, tedy že by vydělávali společně s nimi. Právě to má umožnit připravovaná novela energetického zákona nazývaná lex OZE II. Příklad z Horní Řasnice na Liberecku ale dokládá, že ani to nemusí stačit. Její obyvatelé se nenechali přesvědčit ani přímo vyplacenými penězi.