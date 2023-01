V jednom z reklamních spotů před prezidentskými volbami 2020 se Joe Biden pochlubil svým veteránem Corvette Stingray z roku 1967. Chtěl tím přesvědčit všechny americké milovníky „starých dobrých“ automobilů, že jako prezident bude propagovat elektromobilitu, ale že jejich lásce pro spalovací motory dobře rozumí.

Nevíme, zda tím Biden získal nějaké váhající voliče, z dnešního pohledu je ovšem nejzajímavější samotný závěr Bidenova klipu, kdy s corvettou couvá do garáže, v které jsou vidět papírové krabice. Divákovi přitom totiž v hlavě okamžitě naskočí otázka: „Nejsou to ty krabice s tajnými dokumenty?“ Tedy s dokumenty, které nikdy neměly skončit v soukromých prostorách, ale podle zákona měly být odevzdány do Národního archivu ve Washingtonu.

Což platí jak pro republikánského exprezidenta Donalda Trumpa, tak i pro současného prezidenta Bidena.