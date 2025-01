Po více než roce války mezi Izraelem a hnutím Hamás by mohl v palestinském Pásmu Gazy nastat klid zbraní. A to zřejmě od neděle. Konflikt tam odstartoval v říjnu 2023, poté co extremisté z Hamásu zaútočili na židovský stát a unesli desítky lidí. Jak vypadá dohoda, kterou svět s ulehčením přijal? A proč by se kvůli uzavření míru mohla rozpadnout izraelská vláda, v jejímž čele stojí premiér Benjamin Netanjahu? Přinášíme odpovědi na otázky k současné situaci.

