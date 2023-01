Znechutit a otrávit voliče, aby jich co nejvíce nepřišlo. To je jediná šance předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jak porazit generála ve výslužbě Petra Pavla. Shodují se na tom oslovení sociologové. Nepředpokládá se totiž, že bude volební účast výrazně vyšší než v prvním kole prezidentských voleb, kdy byla na úrovni rekordních 68 procent.

Z neúspěšných kandidátů má Babiš největší překryv voličů s poslancem Jaroslavem Baštou (SPD), od ekonomky Danuše Nerudové může podle odhadů agentury STEM získat až 120 tisíc hlasů. Ani to by mu ale v druhém kole příliš nepomohlo. Aby uspěl, musel by Babiš od volby Pavla odradit statisíce lidí.