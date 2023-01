Ruští policisté vtrhli do bytu básníka Arťoma Kamardina a znásilnili ho činkou, zatímco jeho přítelkyni mučili ve vedlejší místnosti. Čin vešel ve známost, protože ho policie sama nahrála na video a zveřejnila, aby zastrašila další případné kritiky Kremlu. Kamardin se provinil tím, že kritizoval částečnou mobilizaci, kterou loni kvůli invazi na Ukrajinu nařídil ruský prezident Vladimir Putin.

Devatenáctiletá studentka Olesja Krivcovová zase o ruské agresi psala na sociálních sítích. Udali ji její vlastní spolužáci a teď jí hrozí 10 let vězení. Policisté, kteří ji přišli zatknout, si s sebou vzali velké kladivo – na připomínku bojovníků z ruské Wagnerovy soukromé armády, kteří jednoho ze svých kolegů, údajně dezertéra, tímto nástrojem umlátili.

V Rusku lze tedy najít odpůrce války a kritiky Putina. Několik tisíc občanů bylo zatčeno kvůli účasti na protestech proti válce. Stovky tisíc Rusů raději odjely do zahraničí, byť řada z nich to neudělala kvůli nesouhlasu s režimem, ale z obavy z nutnosti narukovat do armády. „Tisíce Rusů se odvážily vystoupit proti ruské invazi,“ připomíná historik Sergey Radchenko. „Ale proč ne stovky tisíc? Proč ne miliony?“ ptá se Radchenko, původem Rus, který působí jako profesor na americké Univerzitě Johnse Hopkinse.