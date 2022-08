Řada politiků i odborníků často opakuje, že jedním z klíčových důvodů ruské invaze na Ukrajinu byl strach Moskvy z toho, že se v této sousední zemi začne úspěšně rozvíjet demokracie. Prezident Vladimir Putin podle této teorie nechce něco takového připustit z obavy, aby Rusové nezačali totéž požadovat i doma. Podle historika Sergeje Radčenka ale Putinovi o demokracii vůbec nejde. Skutečné důvody, proč dal ruský prezident rozkaz k útoku na Ukrajinu, vidí úplně jinde. „Putin se rozhodně neobával toho, že by Rusko mohlo chytit ‚demokratický virus‘. To v žádném případě neplatí,“ píše Radčenko v obsáhlé analýze pro server Engelsberg Ideas.

Proč Putina podle Radčenka ve skutečnosti nezajímá, jaký režim na Ukrajině existuje? Protože nejen prezident, ale celá ruská politická elita Ukrajinu dlouhodobě považovala za napůl zhroucený stát – a kvůli tomuto vnímání byli také Rusové po invazi nesmírně zaskočeni tím, jak vytrvale se Ukrajinci dokázali a stále dokážou bránit. Rusové tedy naprosto nepředpokládali, že by se Ukrajina mohla stát stabilní a úspěšnou zemí – a tím pádem se neobávali, že by se z ní do Ruska mohla šířit nějaká „demokratická nákaza“.

