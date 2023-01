Neskrývám překvapení, dokonce zklamání, že i po 33 letech probíhá volba ve druhém kole prezidentského klání mezi dvěma bývalými příslušníky KSČ. Aspoň že těmi předlistopadovými. I tak to ale leccos vypovídá o české společnosti a její cestě po roce 1989. Zároveň nám to dává příležitost přemýšlet a diskutovat o minulosti, důrazně nám celá situace připomíná, jak je minulost důležitá, protože rozhoduje o naší současnosti a ovlivňuje podobu budoucnosti.

Petr Pavel se narodil do komunistické rodiny profesionálního vojáka v době, kdy u nás vládl totalitní režim. Toto označení režimu nevzniklo náhodou. Člověk byl tehdy od malička objektem systematické indoktrinace režimní ideologií, zvláště když jí bylo jeho rodinné prostředí oddané a profitovalo z ní. Pavel slyšel to samé ve škole, navíc nastoupil na střední vojenskou školu se zesílenou intenzitou ideologické deformace, viděl to v televizi, četl v novinách (pro mladší připomínám, že neexistoval žádný internet ani podobné zdroje svobodných informací). Vojáci z povolání nesměli vycestovat na Západ, byli pod těsným dohledem. Pokud jste neměli v rodině perzekvované příbuzné, anti- nebo nekomunistickou tradici, kulturu poslechu Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy, možnost srovnat realitu sledováním rakouské televize nebo jste neměli aspoň nějakého spolužáka z podobné rodiny, ideologický tlak do značné míry určoval vaše vidění světa a životní volby.