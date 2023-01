Počátkem září loňského roku svolal Petr Fiala na Úřad vlády zhruba tři desítky předních představitelů tuzemské energetiky. Bylo to jen pár dní poté, co cena elektřiny na burzách překonala hranici tisíc eur za megawatthodinu. Pokud by se na této...

23. 1. 2023 ▪ 12 min. čtení