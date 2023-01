Odhaluje podezřelé transakce, obří finanční toky a zjišťuje, kde se perou peníze. Od počátku války na Ukrajině ale Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) přibyl ještě jeden úkol: dohlížet na dodržování protiruských sankcí v Česku. Úřad například zjišťuje, zda v pozadí podezřelé firmy nestojí člověk vedený na evropském sankčním seznamu, nebo rozhoduje o zmrazení ruských majetků. „V průběhu loňského roku jsme se zabývali zmrazením majetku v řádu deseti miliard korun,“ říká v rozhovoru pro HN ředitel úřadu Jiří Hylmar. A připomíná, že kromě sankcí musí s kolegy řešit i nárůst kybernetických podvodů a „letadla,“ která lákají lidi na rychlé zhodnocení investic.

HN: Jak se změnilo fungování úřadu od doby, co začala válka na Ukrajině?

Na začátku konfliktu jsme museli přijmout určitá operativní opatření, zejména co se rozložení agendy týče. Oblast sankcí byla výrazně poddimenzována, museli jsme tam tudíž převést lidi – z oblasti financování terorismu nebo praní špinavých peněz. Nyní se situace vrací pomalu do normálu, ač je to na úrovni velkého kapacitního zatížení. Dostali jsme deset tabulkových míst a od října jsme zřídili samostatné oddělení sankcí.