Dříve trvalo vyvézt tolik aut do Kyrgyzstánu deset let. Od vypuknutí války na Ukrajině to české firmy stihnou za měsíc. Tento pozoruhodný nárůst exportu je příkladem, že zboží, o něž je zájem, si cestu do Ruska najde hlavně přes okolní státy. Do válčící země je po invazi na Ukrajinu komplikované vyvážet z Evropy i výrobky, které přímo neblokují sankce EU.

Důvodem je složitější doprava a komplikovanější platby za dodané zboží. Neexistuje ani přímé letecké spojení s Ruskem. Export do země se proto loni dramaticky propadl téměř o dvě třetiny (52,7 miliardy korun). HN zanalyzovaly data o zahraničním obchodu s desítkami zemí a zjistily, že jiné státy ve Střední Asii nebo na Blízkém východě naopak ve stejnou dobu zažívají rekordní nárůst obchodu s Českem.