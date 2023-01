V letech 2012 až 2021 se z Česka do Kyrgyzstánu vyvezly podle dat statistického úřadu osobní vozy v hodnotě necelých 15 milionů korun. To představuje přibližně 0,0003 % z celkového českého exportu aut v tomto období. Není divu – v hornaté zemi vzdálené vzdušnou čarou skoro pět tisíc kilometrů není příliš potenciálních zákazníků, kteří by si mohli dovolit investovat do nového auta ze Západu. Světová banka naposledy spočítala, že tamní HDP na hlavu se pohybuje zhruba osmkrát níž než v Česku a zařadila Kyrgyzstán bohatstvím mezi Džibutsko a Keňu.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se