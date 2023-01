Celý minulý rok finanční trhy naslouchaly americké centrální bance: když řekla, že úrokové míry půjdou strmě nahoru, poslušně změnily svá očekávání. Od prosince přišel obrat a trhy začaly očekávat výrazné snížení úrokových měr během následujících dvou let. Ruku v ruce s tím přichází stále větší převrácení mezi krátkodobými a dlouhodobými výnosy z dluhopisů.

Otázkou tedy je: proč již trhy Fedu nevěří? Nabízejí se dvě odpovědi. První, že trhy očekávají pokles úrokových měr, protože vyhlížejí recesi. Ta by znamenala obrat pozornosti Fedu od inflace k reálné ekonomice, což by vedlo americkou centrální banku k tomu, aby rychle snížila úrokové míry. V očekávání tohoto vývoje finanční trhy již nyní zakomponovaly tuto možnost do cen finančních instrumentů.