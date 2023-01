Jaká byla vaše motivace k získání dvojího diplomu?

Hlavní motivací pro mě bylo zdokonalení v německém jazyce a možnost vyzkoušet si studium a praxi v zahraničí (právě jsem na stáži v Hamburku u společnosti Tchibo GmbH). Další velkou motivací bylo samozřejmě budoucí širší uplatnění na trhu práce a vždy jsem se také zajímala o možnosti zaměstnání v Německu obecně.

Co vás na programu překvapilo?

Náročnost studia v cizím jazyce byla znatelná, člověk se musí nejprve naučit studovat v cizím jazyce jako takovém. Co mě skutečně mile překvapilo, byla ochota zahraničních i domovských profesorů, a jelikož jsem studovala částečně za doby pandemie, tak to byla rozhodně i připravenost partnerské univerzity na covidové období. Velmi pozitivně také vnímám jazykový posun v angličtině i v němčině a velké rozšíření slovní zásoby díky samotnému studiu. V neposlední řadě jsem se seznámila s jinou kulturou, poznala spoustu zahraničních přátel a získala kontakty na celý život.

Investice do vzdělání Dva diplomy za jedno studium 31. 1. 2023 ▪ 5 min. čtení

Na co se student double degree programu musí připravit?

Student musí počítat s vyšší náročností studia a s jiným systémem vzdělávání. S tím, že bude psát závěrečnou práci v cizím jazyce. V Hofu a na německých vysokých školách obecně jsou pouze písemné zkoušky, student má jen jeden opravný pokus, a to až v následujícím semestru. Jiné známkování absolvovaných zkoušek (stupnice například 1–5 po desetinných číslech, 1–4 vyhověl). Student by se měl připravit zároveň na vyšší cestovní i jiné náklady a vzdálenost od domova obecně.

Jaká byla vaše motivace k získání dvojího diplomu?

Vnímám, že pracovní trh je v tuto chvíli přesycený úspěšnými a talentovanými absolventy, proto dvojí diplom chápu jako další způsob, jak získat menší konkurenční výhodu na trhu práce. Studium na zahraniční univerzitě s sebou navíc nutně přináší i benefit zlepšení se v minimálně jednom cizím jazyce, což už dnes vím, že pro mě je a bude naprosto nepostradatelná schopnost.

Co vás na programu překvapilo?

Překvapilo mě, že v rámci double degree programu jezdí zahraniční profesoři přímo k nám na univerzitu, aby s námi měli výuku. MFTAP program (Francouzsko‑český program veřejné správy, pozn. red.), který studuji, je v tomto velice propracovaný a opravdu můžu říct, že studenti zažívají organizační komfort.

Na co se student double degree programu musí připravit?

Naprosto zásadní je podle mě jazyková vybavenost. Dle mého názoru se studium MFTAP nedá zvládnout s úrovní francouzštiny, která nedosahuje kompletní komunikační a lehce odborné znalosti. Přijímací zkoušky z francouzského jazyka na tento obor hodnotím asi jako nejtěžší zkoušku z francouzštiny, kterou jsem kdy absolvoval. Také odborné ekonomické a právnické předměty jsou velmi náročné. Nyní už nemám iluze, že by francouzští vyučující měli snahu českým studentům cokoliv ulehčovat. Je fér říct, že finanční podpora ze strany univerzity i EU je hodně štědrá, ale i přesto student musí mít především před výjezdem našetřené nějaké vlastní peníze, které pokryjí cestovní pojištění, kauci na kolej, zálohu na první nájem na koleji, pojištění koleje, cestovné atd.

Jaká byla vaše motivace k získání dvojího diplomu?

Mojí hlavní motivací bylo si vyzkoušet zahraniční studium ve Skandinávii. Nejprve jsem se přihlásil pouze na Erasmus, ale poté jsem se dozvěděl, že ČVUT spolupracuje s KTH (Royal Institute of Technology ve Stockholmu, pozn. red.) na double degree programu. Byla to pro mě skvělá možnost, jak poznat novou zemi, naučit se nový jazyk a studovat na jedné z nejprestižnějších škol v Evropě.

Investice do vzdělání Stáhněte si přílohu v PDF

Co vás na programu překvapilo?

Stále mě překvapuje švédský přístup „Teachers Assistants“ (cvičících), kteří na nás mají vyhrazené tři hodiny denně. Můžeme se jich zeptat na jakoukoliv otázku v daném předmětu, oni nám odpoví a pomůžou. Oproti domovské univerzitě vidím hlavní rozdíl v přístupu ke skupinové práci. Na ČVUT je každý sám za sebe a každý dělá vlastní práci. Tady ve Stockholmu je nutné spolupracovat s lidmi z různých koutů světa, rozdělit si práci a správně se domluvit s kolegy, abychom efektivně našli řešení na daný problém.

Na co se student double degree programu musí připravit?

Před příjezdem jsem měl strach hlavně z jazyka, pak jsem ale zjistil, že to je to poslední, čeho by se člověk měl bát. Druhou otázkou byly finance, jelikož Švédsko je velmi drahá země. Student s tím musí předem počítat a mít připravený nějaký finanční plán. Co se týče znalostí, tak bych chtěl ještě zmínit, že studium v ČR je na vynikající úrovni a v porovnání s lidmi, kteří se mnou momentálně studují, mám díky tomu náskok.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do vzdělání.