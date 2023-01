Koruna začátkem roku dále posílila a nachází se na úrovních, které mnohé překvapily. Je za tím kombinace faktorů. Jedním z prvotních, který stál za začátkem posilování koruny od konce minulého roku, bylo přehodnocení pohledu na rizika našeho regionu z řad zahraničních investorů. Ti po vypuknutí války z oblasti odcházeli, v závěru roku se však sentiment obrátil a investoři se začali do měn z našeho regionu navracet. V tomto ohledu pomohl i obrat kurzu eura vůči dolaru. Mírnější zima a pokles cen energií pak přinesly začátkem roku další pozitivní impulz z titulu příznivějších ekonomických vyhlídek.

Svou roli má i skutečnost, že Česká národní banka od května do října loňského roku intervenovala ve prospěch koruny v objemu kolem 650 miliard korun. Ačkoli ČNB již na trhu delší dobu přítomna není, výrazný objem intervencí trh ovlivňuje na delší období. Centrální banka tak v minulých měsících vytvořila protistranu investorům, kteří zvažovali korunu prodat, a část těchto transakcí, které by probíhaly nyní, se patrně uskutečnila již v minulém roce.

Ačkoli se úrokový rozdíl oproti eurovým úrokům postupně snižuje, stále je dostatečně atraktivní. Pokud přidáme určitou trhem vnímanou „garanci“ ze strany ČNB, že nenechá korunu skokově oslabit, což by zisky investorů z úrokového diferenciálu znehodnotilo, je tato pozice pro zahraniční investory o to zajímavější. Úrokový diferenciál je zároveň stále velký na to, aby nebylo výhodné sázet na oslabování koruny.

Za současným posílením české měny je tak spíše kombinace určitých technických faktorů. Samotné fundamenty až tak pozitivně nevyznívají. Tuzemská ekonomika čelí výraznému deficitu platební bilance, který v závěru minulého roku činil 400 miliard korun, tedy kolem šesti procent HDP. Uvedený vývoj se sice v letošním roce zlepší, ale deficit zůstane v jednotkách procent. Koruna tak bude čelit protivětru, a proto analytici vesměs čekají, že si současné silné úrovně neudrží.