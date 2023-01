Když to nejde dolů, půjde to nahoru. Tak by se dal charakterizovat vývoj české koruny v uplynulých týdnech, kdy posílila na nejsilnější pozici vůči euru od srpna 2011. Koruna už v loňském, obtížném roce dostála své pověsti nejodolnější regionální měny, i když tomu vydatně pomohla ČNB. Není proto divu, že řada Čechů vyrazila za levnými nákupy do zahraničí. To je ale minulost. Pojďme se podívat, na čem bude záviset výkonnost koruny v letošním roce.

Klíčovou roli bude hrát hospodářská situace. Česká, vývozně orientovaná ekonomika je závislá na zahraniční poptávce. Námi očekávaná mělká recese či stagnace v Evropě by nasvědčovala oslabení koruny.