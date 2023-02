Jsou jako slunečnice, které se otáčí za sluncem. Následují jej od rána do večera, od východu po západ. A stejně jako rostliny z něj čerpají energii. Rozsáhlé pole s obrovskými parabolickými zrcadly se nachází na kraji šedesátitisícového města Abu Road v největším indickém státě Rádžasthán. Zařízení, která jsou ukotvena na železné konstrukci, koncentrují dopadající sluneční paprsky do litinových lapačů, jež ohřívají vodu. Ta se mění v páru o teplotě 300 až 400 stupňů Celsia. Celkem tři tuny litiny se rozžhaví tak, že celý unikátní systém vydrží v chodu přes noc až do dalšího dne.

