Pojem „finanční gramotnost“ se v posledních letech stal svatým grálem marketingu všech finančních institucí. Finanční gramotností se zaklínají banky, úvěrové společnosti nebo orgány dohledu. Snahu nelze upřít ani některým pedagogům či ministerstvu školství a je bezesporu dobře, že se téma prosadilo i ve veřejném prostoru. Souhlasím, oceňuji, chválím, ale… Stačí to?

To je otázka, na kterou je potřeba si upřímně odpovědět. Přece nemůžeme očekávat, že jmění Čechů bude růst a naše životní úroveň se bude zvyšovat (nebo se přinejmenším nebude snižovat), pokud považujeme za úspěch, když si místo zbytečných útrat z výplaty odložíme pár tisíc na spořicí účet a matně si vybavíme, co je RPSN. Finanční zodpovědnost neznamená jen nezadlužovat se a moc neutrácet, pro budoucnost to stačit nebude a o to přece jde především – odpovědně myslet na budoucnost.