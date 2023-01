Když si investoři přiznají svá omezení, stanou se dobrými investory, říká často Warren Buffett. Nevěří přitom, že by většina drobných investorů byla schopna překonat akciový trh. Proto jim radí, aby se do těžké práce výběru jednotlivých akcií ani nepouštěli, nevymýšleli složité strategie a investovali do pasivních fondů. Jednoduchým, pasivním investováním dokážou porazit i většinu profesionálů. Až na Buffetta, samozřejmě.

Buffettova úspěšná investiční kariéra nemá v historii obdoby, sám konzistentně poráží ve výnosech akciové indexy tak výrazně, že je prakticky vyloučené, že by měl jen štěstí. Poslouchat jeho rady se vyplácí, a tak to udělaly i Hospodářské noviny a sestavily pro českého investora průvodce, jak se jednou provždy s investicemi vypořádat.