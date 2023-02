Nestřílejte na pianistu, dělá, co může. Nápis z filmu Limonádový Joe by si měl s lehčí modifikací do kanceláře pověsit guvernér centrální banky. Jakýkoliv, nejen ten současný Aleš Michl, jemuž zrovna za jeho přístup k inflaci spílají experti zleva zprava, jak příznivci zvyšování sazeb, tak milovníci nízkých úroků.

Česká národní banka si přitom ke třicátému výročí svého fungování stále nese nimbus neomylné instituce, která vždy přispěchá na pomoc, jakmile si to ekonomika žádá. Což je při pohledu do minulosti značný paradox. Protože byly v historii momenty, kdy se centrální banka buď s vládou podílela na devastaci ekonomiky či státních financí, nebo ji přímo vyvolávala. Nikoliv úmyslně, vždy samozřejmě s nejčistšími úmysly.