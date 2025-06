Americký dolar dnes oslabil na nejnižší úroveň za poslední tři roky poté, co list The Wall Street Journal (WSJ) uvedl, že prezident Donald Trump zvažuje oznámení jména nového guvernéra americké centrální banky (Fed) dříve, než se původně předpokládalo. Trhy to interpretují jako snahu Bílého domu ovlivnit směřování měnové politiky směrem k dřívějšímu snižování úrokových sazeb, uvedl server listu Financial Times (FT). Dolar letos celkově oslabil o více než desetinu, a to v souvislosti s obchodním napětím i obavami o udržitelnost amerického dluhu.

Kolem 15:35 SELČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,5 procenta na 97,219 bodu. Krátce ale dnešní pokles činil i 0,7 procenta. Snižte sazby! Trump fušuje centrálním bankéřům do řemesla a hodí se mu k tomu bizarně i Kambodža 23. 6. 2025 ▪ 4 min. čtení Euro kolem 15:50 SELČ proti dolaru zpevňovalo o 0,53 procenta na 1,1721 USD. Vůči japonskému jenu americká měna ve stejnou dobu oslabovala o 0,63 procenta na 144,236 JPY. Euro k jenu klesalo o 0,1 procenta na 168,995 JPY. Eurozóna podle FT těží mimo jiné z čerstvého závazku zemí NATO zvýšit výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2035, což zvyšuje očekávání vyšších veřejných výdajů a větší hospodářské aktivity. Podle analytika Leeho Hardmana ze společnosti MUFG by kandidát na nového guvernéra Fedu vnímaný jako nakloněný rychlejšímu uvolňování měnové politiky, po němž Trump volá, podpořil další oslabování dolaru. Také analytik Richard Yetsenga ze společnosti ANZ označil spekulace o brzkém oznámení nového šéfa americké centrální banky za jeden z hlavních faktorů, které dnes tlačí kurz americké měny dolů. Fed zatím Trumpovu výzvu ke snižování sazeb ignoruje. Guvernér Fedu Jerome Powell se opakovaně vyslovil pro opatrný postup při změnách sazeb a trvá na nezávislosti centrální banky. Podle analytika Kelvina Laua ze společnosti Standard Chartered však spekulace o nástupci mohou v investorech posílit očekávání, že Fed nakonec přistoupí ke snížení sazeb dříve, než trhy očekávaly.