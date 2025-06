Nejhodnotnější a nejinovativnější firmy nejsou v Evropě, ale ve Spojených státech nebo v Číně. Státy Evropské unie nejenže rostou výrazně pomaleji, ale musí taky masivně investovat třeba do obrany. Kde na to vše vzít? Peníze nejsou problém, tím je věčná neochota zemí EU vystavit se konkurenci, říká v rozhovoru s HN profesor Guntram Wolff, světově uznávaný odborník na evropskou ekonomiku z think-tanku Bruegel.

„Snaha chránit domácí hřiště v důsledku k žádné ochraně nevede, ale posiluje americkou, nikoliv evropskou ekonomiku. Nebuďme naivní. Když nadále přetrvá současný stav, kdy máme v Evropě malé segmentované trhy, tak to pouze posílí New York a možná ještě Hongkong,“ tvrdí Wolff, který s HN mluvil na pražské konferenci Globsec.

Kde vzít v Evropě peníze na nutné investice?

Evropa musí investovat do infrastruktury, obrany nebo zmírňování dopadů změny klimatu. Jde o velmi vysoké částky. V EU není problémem nedostatek finančních prostředků. Je tu velmi vysoká míra úspor. Problémem tedy nejsou úspory, těch je dost a mohly by být využity k investicím do všech oblastí, které jsem zmínil. Problémem je, kam kapitál směřuje. Klíčovou reformou, která by zvýšila hospodářský růst, je reforma kapitálových trhů.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč snaha chránit vlastní trh jen posiluje americkou nebo třeba čínskou konkurenci

Jak klíčové změny, které by v Evropě nakoply růst, provést, když jsou tak politicky citlivé

Na jaké argumenty by měli slyšet Češi