Americký prezident Donald Trump v Bílém domě oznámil, že kvůli vysoké kriminalitě ve Washingtonu podřizuje tamní policii kontrole federální vlády a do ulic hlavního města vyšle osm set příslušníků Národní gardy, která tam podle něj obnoví právo a pořádek. Trumpovo vyjádření přišlo poté, co slíbil vymýtit bezdomovectví ve Washingtonu a pozavírat místní zločince.
Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová přitom v neděli uvedla, že hlavní město Spojených států nezažívá nárůst kriminality, ta podle ní naopak poklesla. „Za poslední dva roky jsme výrazně snížili násilnou kriminalitu ve městě na nejnižší úroveň za posledních třicet let,“ řekla stanici MSNBC.
Národní garda bude ve Washingtonu rozmístěna během následujícího týdne, uvedl na tiskové konferenci s Trumpem ministr obrany Pete Hegseth. Jejím úkolem bude podpora místních a federálních bezpečnostních složek. Pokud bude třeba, počet nasazených gardistů bude navýšen, uvedl Trump.
Trump si opět zahrává s důvěrou investorů v USA. Americkou výjimečnost může podkopat úplně jinak, než si všichni mysleli
Šéf Bílého domu před novináři citoval několik sledovaných incidentů v hlavním městě včetně červnového zastřelení jednadvacetiletého kongresového stážisty a útoku na někdejšího prominentního člena skupiny pro efektivitu státní správy (DOGE) na začátku srpna. Trump řekl, že začne s Washingtonem, ale širší boj proti kriminalitě se dotkne i dalších Američanů. Rovněž uvedl, že v případě potřeby zmobilizuje také armádu.
Podobný postup jako v Kalifornii
Před tiskovou konferencí prezident na sociální síti Truth Social napsal, že hlavní město bude osvobozeno. Prezident uvedl, že ukončí „dny bezohledného zabíjení nebo ubližování nevinným lidem“.
Nasazení Národní gardy ve Washingtonu představuje stejnou kontroverzní taktiku, kterou Trump nedávno použil v Los Angeles k potlačení protestů proti migračním úřadům, a to navzdory nesouhlasu kalifornských představitelů.
„Bezdomovci se musí okamžitě vystěhovat,“ napsal republikánský prezident na Truth Social. „Dáme vám místo, kde budete moci zůstat, ale daleko od hlavního města. Zločinci se nemusí vystěhovat. Vás dáme do vězení, kam patříte,“ dodal.
Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání Národní gardy, má prezident Spojených států přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události ze 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.
Bílý dům podle Reuters odmítl vysvětlit, jaké právní pravomoci by Trump použil k vystěhování lidí z Washingtonu. Prezident ze zákona uplatňuje kontrolu pouze nad federálními pozemky a budovami ve městě.
